Sono 22 i nuovi ‘super tecnici’ che l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano ha appena introdotto nel mercato del lavoro e, appena diplomati, alcuni di loro hanno già in tasca un contratto con grandi e piccole aziende del settore, mentre per gli altri sono già state programmate le fasi di colloqui di gruppo ed individuali per eventuali posizioni lavorative sia in regione che fuori.

Si sono infatti concluse venerdì 21 luglio 2017 le prove finali degli esami di stato del quinto Corso dell’Istituto Tecnico Superiore Sistema meccanica di Lanciano dedicato alla “Meccatronica ed automazione”. I ragazzi hanno seguito un corso di 1.800 ore delle quali mille in aula, con oltre il 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro, e ben 800 ore in azienda, svolgendo project work specifici seguiti da tutor aziendali.

Quest’anno sono stati raggiunti livelli d’eccellenza da parte degli allievi: sette studenti hanno raggiunto i 100/100 e per la prima volta la Commissione d’esame, composta da rappresentanti dell’università, delle aziende, della scuola e della formazione, ha premiato uno degli allievi con la lode. Nel frattempo si stanno reclutando gli allievi per il prossimo corso ITS che formerà il profilo di "Tecnico superiore per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici- Industria 4.0”, il corso partirà ad ottobre 2017 ed è totalmente gratuito.

Anche se ancora poco conosciute, le Fondazioni ITS rappresentano una delle nuove strade da percorrere per dare opportunità di lavoro ai nostri giovani e per arricchire le nostre imprese. Si possono scaricare Bando e modulo di iscrizione al link: http://www.innovazioneautomotive.eu/corso-its-2017-19/