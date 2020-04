Torino di Sangro, Frisa, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro affidano il servizio di igiene urbana ad Ecolan facendo così salire il numero dei comuni che si sono affidati alla società pubblica 18, per un’utenza complessiva di circa 100 mila residenti.

Nei giorni precedenti l’attivazione, lo staff tecnico della Ecolan ha incontrato in assemblee pubbliche i cittadini delle comunità interessate al cambio di gestione del servizio, illustrando le buone pratiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti. “Le assemblee contraddistinguono il nostro operato - commenta il presidente Massimo Ranieri - vengono organizzate in ogni nuovo Comune in cui si inizia il servizio e rappresentano un momento importante per farci conoscere dalla comunità e comprendere a pieno i bisogni sia delle famiglie che dei commercianti”.

Dopo la fase di avvio in cui si assicura la continuità con la precedente gestione si passerà gradualmente alla fornitura dei nuovi calendari di raccolta e delle attrezzature. Nell’ottica di garantire un servizio efficiente in tempi rapidi, durante il periodo di transizione, il personale Ecolan sarà presente sul territorio per effettuare sopralluoghi nei condomini e nelle utenze non domestiche, così da individuare le soluzioni più adeguate alle singole esigenze.