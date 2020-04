Un nuovo appuntamento animerà corso Bandiera dalle 18 di oggi pomeriggio, venerdì 21 luglio, fino a tarda serata di sabato 22. Questa volta saranno le collane di fiori, le camicie floreali e le musiche hawaiane a farla da padrone nell’Aloha Party, festa a tema organizzata dall’associazione Storico Corso Bandiera.

Dopo i riuscitissimo esperimenti, di Halloween, Natale ed in ultimo il weekend a tema western, i commercianti del vecchio corso di Lanciano ci riprovano con la più tipica delle feste estive con un colorato e gioioso stile hawaiano e con lo stesso identico obiettivo con cui sono partiti nello scorso autunno: animare e rivitalizzare una zona tanto centrale quanto troppo spesso dimenticata.

Come sempre sarà massima l’attenzione per l’allestimento e per i dettagli, non mancheranno musica, intrattenimento, street food e negozi aperti fino a tardi per approfittare di saldi e promozioni anche al calare del sole.