Si terrà il prossimo venerdì 21 luglio, alle ore 20,45, al Polo Museale Santo Spirito, la manifestazione conclusiva della quinta edizione del “Premio Donna Bontà, città di Lanciano”.

Si tratta di un importante evento ideato dall’associazione La Luna di Seb che vede insieme più associazioni lancianesi (Croce Rossa, Unitalsi, AVO, Agape Onlus, I colori dell’Iride, Percorsi, San Vincenzo) che si uniscono per individuare donne meritevoli di un riconoscimento per il loro impegno nel sociale.

Oltre al Premio Donna Bontà riservato a donne lancianesi, verrà conferito il premio Donna Più ad una donna nota a livello nazionale e internazionale che si è distinta nell’ambito della solidarietà, della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’economia.

Per Solidarietà e Territori interverranno i sindaci di Fossacesia, Guardiagrele e Rocca San Giovanni ognuno con una associazione. La manifestazione, ha il patrocinio del Comune di Lanciano e dal Polo Museale Santo Spirito sarà in diretta televisiva su Antenna 10 e in streaming su Abruzzoinvideo.tv. Ospite d’onore Susanna Rigacci, nota cantante lirica, soprano di Ennio Morricone.