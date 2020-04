Dieci cantieri per circa 4 milioni di euro di lavori pubblici a Lanciano. Questi lavori avviati negli ultimi giorni e quelli aggiudicati tramite le procedure di gara, si vanno ad aggiungere a quelli già in corso per la riqualificazione del quartiere Santa Rita (2 milioni di euro).

Lunedì sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione della vecchia tribuna del Parco Villa delle Rose, per un ammontare di 300 mila euro, dopo la consegna ufficiale avvenuta giovedì nel settore Lavori Pubblici. L'impresa che si è aggiudicata i lavori al termine della gara di appalto gestita dalla Centrale Unica di Committenza Lanciano Ortona Treglio, alla quale hanno partecipato circa 500 imprese, è la ditta siciliana Impresalv Srl di Favara (Agrigento) con un ribasso del 18%. Gli operai della ditta, dopo aver delimitato l'area del cantiere, hanno avviato i lavori di demolizione e ricostruzione della vecchia gradinata, che dovranno essere terminati entro 210 giorni, a decorrere dalla data della consegna dei lavori, avvenuta giovedì 13 luglio. Lunedì sono inoltre iniziati i lavori della prima fase del piano asfalti nelle strade del centro e delle contrade, mentre ieri sono ripresi i lavori che completeranno definitivamente la riqualificazione del quartiere Olmo di Riccio – via del Mare.

“Grazie alla determinazione della nostra Amministrazione e del nostro assessore ai Lavori Pubblici Pino Valente sono partiti i lavori del primo lotto del progetto più ampio di riqualificazione del Parco Villa delle Rose, un parco pubblico che diventerà il vero cuore verde della città, un punto di riferimento per le attività all'aperto di bambini giovani e adulti, fruibile 365 l'anno e aperto 24 ore al giorno, senza barriere. - afferma il sindaco Mario Pupillo - La Regione Abruzzo farà la sua parte fondamentale con la realizzazione di una pista ciclopedonale nell'anello dell'ex Ippodromo tramite il decisivo e importante contributo di 1,2 milioni di euro”.

Nel frattempo sono partiti i lavori degli asfalti in centro e nelle contrade (per 500 mila euro), cui seguiranno nel prossimo autunno altri lavori per 700 mila euro; sono ripresi ieri lavori in via del Mare-Olmo di Riccio e a breve inizieranno i lavori di consolidamento delle mura di Porta San Biagio (per 400 mila euro), mentre i lavori di rifacimento dei marciapiedi in corso Bandiera (200 mila euro) sono in programma a fine agosto.

“Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva - commenta ancora Pupillo - sono stati aggiudicati inoltre lunedì dalla Centrale Unica di Committenza Lanciano-Ortona-Treglio, che ringrazio per il prezioso lavoro e le elevate competenze che ne fanno il punto di riferimento dell'intero comprensorio Frentano con oltre 50 milioni di euro di appalti gestiti nei primi sette mesi del 2017: i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport (100 mila euro) e del Palamasciangelo (altri 100 mila) sono stati aggiudicati alla Des Services Srl di San Salvo; la scorsa settimana sono stati invece aggiudicati i lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico della Pista di Atletica “Orecchioni” (per 150 mila: la ditta aggiudicataria è la Cicchini Impianti Srl di Cupello”.

Da ultimo, ma non per importanza, sono stati finalmente aggiudicati pochi giorni fa i lavori per la riqualificazione pubblica di corso Trento e Trieste (1.300.000 ditta Edilizia e Strade srl di Campobasso). Salvo imprevisti, il cantiere che darà un volto nuovo e prestigioso al nostro Corso principale aprirà in autunno.