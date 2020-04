Domenica 23 luglio, alle ore 21.30, nella nuova cornice di largo dell’Appello (di fronte le Torri Montanare), torna l’appuntamento con le grandi orchestre per la stagione 2017 dell’Estate Musicale Frentana.

Sul palco i 50 ragazzi del Classic Ensemble Fenaroli (MIBACT PROJECT - Progetto territoriale 1° livello) preparati e diretti dal M° Paolo Angelucci proporranno musiche di Beethoven e Marquez. La formazione musicale è finalizzata all’apprendimento delle metodiche e delle tecniche di esecuzione concertistica con l’organizzazione dei concerti, con la possibilità per i giovani allievi di confrontarsi con il pubblico e interpretare repertori e composizioni di grandi autori.

Un progetto ministeriale che nasce proprio per dare opportunità concertistiche di musica d’assieme a giovanissimi allievi e occasioni per maturare e crescere professionalmente attraverso l’interazione con altri strumentisti mediante la formazione orchestrale e i concerti finali, anche con l’esecuzione di composizioni in prima assoluta, insieme alla trattazione di autori classici e contemporanei.

Due i botteghini aperti da un’ora prima del concerto. Uno in via Finamore (lato Cura Arcivescovile) e l’altro in via Paul Harris (lato Torri Montanare). Biglietteria online e prevendita su www.ciaotickets.com e da Venditti in corso Trento e Trieste a Lanciano. I bambini under 12 non pagano, posto unico 15 euro.

Come di consueto l’appuntamento sarà anticipato dal concerto dei docenti in programma per sabato 22 luglio, alle ore 21.30, nell’Auditorium Diocleziano. Posto unico 5 euro.