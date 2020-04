Teatro, sport, musica, shopping, spettacoli per bimbi e molto altro per la seconda settimana di LancianoEstate 2017.

Si inizia questa sera, martedì 18 luglio, alle ore 21.30 con il Teatro all'aperto nella cornice di largo dell'Appello, nel centro storico di Lanciano, l'assessorato alla Cultura propone la commedia dialettale dell'associazione culturale Il Ponte “I due gemelli”, di Stefano Angelucci Marino, liberamente tratto da “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni. Domani, mercoledì 19 luglio appuntamento alle 22.30 davanti il teatro Fenaroli con la musica del cantautore Amerigo Verardi, che si esibirà nell'ambito della sesta edizione della rassegna musicale “Outside of Theatre” organizzata dalla Caffetteria Fenaroli, in collaborazione con l'associazione Amici di Lancianovecchia.

Il secondo appuntamento con i Giovedì del Gusto e dello Shopping verrà aperto con il laboratorio ludico musicale “La fabbrica dei suoni” per bambini dai 5 ai 10 anni, nella Nuova Libreria Barbati (ingresso a pagamento 7 euro). A seguire, alle 18, spettacolo teatrale “Tarzan” a cura dell'associazione Emeis. Alle 19, nell'ambito dei concerti organizzati dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola Civica di Musica, si esibirà lungo corso Trento e Trieste il duo Andrea Castelfranato (chitarra) e Manuela Francia (voce), per un viaggio nella musica pop italiana e internazionale.

Alle 20.30 torna la lunga tavolata per la cena sotto le stelle tra corso Roma e via dei Frentani, che per l'occasione saranno chiuse al traffico delle auto e aperte alle persone che vorranno godere della bellezza del secondo centro storico più grande d'Abruzzo: dopo il total white di giovedì scorso, Taste of Lanciano proporrà il dress code #LeaveYourHatOn. Tutti con il cappello per assaporare gli 11 menù dei vari ristoranti proposti a 15 euro per l'occasione, con musica live di Caterina Calabrese e degli Alaria. Alle 21.30 la Pro Loco Lanciano organizza la serata karaoke anni 70-80 per le Sere d'estate al Parco Diocleziano. Alle 22 gran concerto finale in piazza Plebiscito con la Memphis Blues Band, a cura dell'associazione Lanciano Blues Festival.

Il fine settimana si aprirà con l'”Aloha party” in corso Bandiera, con attrazioni per bambini e adulti, intrattenimento musicale e street food, negozi aperti, a cura dell'associazione “Storico Corso Bandiera”: appuntamento venerdì e sabato a partire dalle ore 18. Venerdì alle 20.30, nel Polo Museale di Santo Spirito, appuntamento con il Premio Donna Bontà Città di Lanciano, organizzato dall'associazione culturale “La Luna di Seb”.

Alle 21 sarà la volta della gipsy jazz music dei “Taraf de Gadjo”, in Largo San Giovanni, mentre alle 21.30 nel Parco Diocleziano sarà il jazz del “CB Duo”, con Fabio Della Cuna al sax e Fabio D'Onofrio al piano, ad allietare la serata. Domenica 23 luglio alle ore 19, nel Teatro all'aperto in contrada Costa di Chieti 85, l'associazione culturale “La Pecora Nera” presenta “I monologhi del mistero”, di Raffaella Di Donato, con la partecipazione di Carmine Di Donato. Domenica 23 inoltre, nel centralissimo Parco di Villa delle Rose di Lanciano, prenderà il via l'Urban Sport Week: street basket 3vs3, parkour, crossfit, hip hop, B&B bike and beer, a cura dell'associazione ASD Iron Bikers Lanciano.