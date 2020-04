Si sono ufficialmente aperte ieri le iscrizioni per quanti vorranno partecipare come figuranti alla rievocazione storica del Mastrogiurato in programma per il prossimo 3 settembre.

Chi vorrà sfilare nel quartiere Borgo può presentarsi nella sede dell’associazione Il Mastrogiurato in corso Bandiera 10 il prossimo 24 luglio. Per il quartiere Civitanova le giornate delle iscrizioni sono oggi, 18 e 25 luglio. Per Lancianovecchia 19 e 26 luglio ed infine per la Sacca 20 e 27 luglio. In tutte le giornate sarà possibile iscriversi dalle 18 alle 20. Chi vorrà invece sfilare nel gruppo Mastrogiurato potrà iscriversi il prossimo 21 luglio ed in tutto il mese di agosto.

Proseguono intanto, fino al 31 luglio, le candidature per partecipare alla selezione delle dame di quartiere (QUI l'articolo). L’età minima richiesta è di 18 anni, ed eccezione delle damigelle e dei paggi. Le iscrizioni sono gratuite ed aperte a tutti, lancianesi e non.