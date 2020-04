“Il valore della macchina Green Climber è di circa 60 mila euro, ma è ancora in fase di collaudo per cui, chi l’ha rubata non potrà utilizzarla in alcun modo”. Così Mario Di Biase racconta del furto subìto da un suo collaboratore, nelle vicinanze di via Belvedere, della macchina prodotta dalla sua azienda e di un Ducato bianco nella notte di sabato 15 luglio scorso.

“Probabilmente il mio collaboratore è stato un po’ ingenuo a lasciare la nostra macchina sul Ducato - commenta Di Biase a Zonalocale - ma ora siamo disperati perché per noi il danno è davvero importante”. Si tratta di un prototipo di una sorta di trattore agricolo radiocomandato utilizzato e venduto a chi si occupa di manutenzione stradale, dall'Anas all'esercito USA, ma senza patentino e dovuti accorgimenti è impossibile usarlo”.

Dopo il furto è stata fatta regolare denuncia ai Carabinieri ma le speranze di ritrovare il mezzo non sono molte. “Chiediamo l’aiuto di tutti - dice Di Biase - per ritrovare la nostra Green Climber e non essere costretti a produrne una nuova e ricominciare dall’inizio la fase del collaudo. Siamo disposti anche a dare una ricompensa a chiunque possa aiutarci, - conclude - per noi è davvero importante”.