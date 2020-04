Gioielli, moda, bellezza, lusso, eleganza, ma anche musica e spettacolo e, dalla mezzanotte in poi, una discoteca all’aperto per far ballare i tantissimi lancianesi che attendono l’apertura delle Feste di Settembre 2017, con i fuochi pirotecnici alle 4 del mattino.

Cerrone, il noto brand di gioielleria con origini abruzzesi, in unione con i due prestigiosi partner Valagro e Walter Tosto, eccellenze imprenditoriali abruzzesi, organizzano un evento in partnership con il Comitato Feste di Settembre 2017 e con la collaborazione di vari imprenditori ed esercenti locali.

L’evento, intitolato “Passione 2017 – Abruzzo nel Cuore”, si svolgerà la sera del 13 settembre 2017 in piazza Plebiscito di Lanciano in apertura delle Feste di Settembre 2017 in onore della Madonna del Ponte, per cui gli stessi gioiellieri Cerrone realizzarono e donarono nel 2009 le corone in memoria e per volere di Elisabetta Torriero Pompa e Vincenzo Cerrone, i genitori delle stiliste gioielliere donatrici Debora e Tiziana Cerrone, coordinatrici della kermesse insieme ad Aldo Cacchioni.

“Passione 2017 – Abruzzo nel Cuore” è una second edition del precedente evento “Passione 2007” che ha ospitato 10 anni fa a Lanciano l’anteprima mondiale della omonima collezione di gioielli Cerrone indossati da splendide top model in una serata presentata da Adriana Volpe e con tanti prestigiosi ospiti. La serata del 13 settembre 2017, presentata dal regista Pierluigi Di Lallo, in particolare, vedrà susseguirsi due momenti, aspettando l’apertura delle Feste di Settembre delle 4 del mattino con i fuochi pirotecnici.

La prima parte, dalle 21 a mezzanotte circa, ospiterà una sfilata-evento, con la presentazione della nuova collezione di gioielli Cerrone “Passione 2017”, uniti a vari premi internazionali dello stesso brand e alle creazioni degli altri partner coinvolti. La serata avrà momenti musicali con performance dei numerosi prestigiosi ospiti, tutti rigorosamente di origine o di adozione abruzzese (musicisti, cantanti, attori, showgirl, ecc.) che rappresentano l’orgoglio abruzzese nel mondo.

La seconda parte invece, dalla mezzanotte circa alle 4 del mattino, trasformerà la piazza in una grande e spettacolare pista da ballo – a cura del Dj Raffaele Jair - con ospiti di caratura nazionale, che rallegreranno gli spettatori nell’attesa dei fuochi pirotecnici che segneranno l’apertura delle Feste di Settembre 2017. Non mancheranno momenti enogastronomici con specialità abruzzesi prodotti dai partner coinvolti.

Alla conferenza stampa organizzata questa mattina a Lanciano per presentare l’evento hanno partecipato il sindaco di Lanciano Mario Pupillo e l’assessore alla Cultura Marusca Miscia, il presidente del Comitato Feste 2017, Maurizio Trevisan, le titolari della Gioielleria Cerrone, rappresentanti di Valagro e Walter Tosto e gli esercenti commerciali coinvolti. Al telefono, direttamente dall’Australia, Nicola Cerrone che, con un pizzico di ironia, ha sottolineato l’assoluta eccezionalità dell’evento. “Farò di tutto per essere lì con voi il prossimo 13 settembre - ha commentato - mi manca Lanciano e mi sembra l’occasione giusta per rinsaldare il forte rapporto che mi lega alla mia terra”.