“La necessità di fotografare nasce da concetti profondi. In una sorta di connubio magico e ancestrale, questa urgenza si intreccia ai volti e alle vite di persone note o, talvolta, del tutto sconosciute”. Potrebbe essere questo il senso della mostra fotografica personale di Mauro Voccia, allestita all'interno della Caffetteria Fenaroli di Lanciano in programma dal 17 luglio al 13 agosto 2017.

Mauro Voccia, lancianese di origini campane e stampatore serigrafico, ha raccolto per l'occasione una serie di scatti con protagonisti bambini. Le immagini sono state realizzate in giro per il mondo, toccando luoghi come New York City, Roma, Sharm el Sheik in Egitto e Santo Domingo nella Repubblica Domenicana: “Sono luoghi in cui si va in vacanza, per divertirsi principalmente, così come ho fatto io – spiega Voccia – nel mio girare, però, ho deciso di fare foto ai bambini. Se osservate le foto noterete che i bambini sorridono, sono felici ed è un aspetto che mi ha colpito perché ho sentito la loro forza, la loro voglia di vivere e di creare un futuro migliore. Sono luoghi dove c'è poco di cui essere felici ma loro riescono ad esserlo, nonostante tutto. Per questo ho pensato di fare questa mostra: sentivo il bisogno di condividere le emozioni che ho provato e confrontarmi anche con diverse opinioni o sensazioni”.

Non a caso la mostra, ad ingresso gratuito, si chiama Aware (consapevolezza, in inglese): è un concetto estetico giapponese che esprime una forte partecipazione emotiva nei confronti della bellezza della natura della vita umana, con una conseguente sensazione nostalgica legata al suo incessante mutamento. “Troverete volti sorridenti, sguardi determinati, quotidianità ma soprattutto quello che reputo essere un grande insegnamento: - spiega - che si può essere felici con poco o nulla. Questi bambini lo sono, nonostante tutto”. Quattro fotografie della mostra di Lanciano saranno presenti, in contemporanea, anche a Palermo per poi iniziare il tour che comprende anche Salerno (settembre) e Milano (ottobre).

Il verinissage inaugurale ci sarà questa sera, alle ore 21 nella Caffetteria Fenaroli di Lanciano con l'esibizione musicale dell'AngelDuo composto da Angela Giancristofaro, pianoforte ed Angela Di Giuseppe, violino e Dj set di Enzo Staniscia.