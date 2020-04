Concerti, musica, buon cibo e un centro storico in total white hanno dato il benvenuto all’edizione 2017 dei Giovedì del Gusto e dello Shopping.

In tanti, dalle 19, si sono riversati nelle vie del centro per la cena sotto le stelle nei ristoranti di Borgo e Lancianovecchia in un’unica ideale grande tavolata, rigorosamente in bianco, da Santa Chiara fino a San Biagio.

“Buona la prima per questi Giovedì del Gusto, - commenta l’assessore alla Cultura Marusca Miscia - è un format ormai collaudato e che speriamo possa essere d’attrazione per i tanti turisti che d’estate sono nella nostra zona. Musica, cena sotto le stelle ed eventi - conclude - ci accompagneranno ogni giovedì fino al prossimo 10 agosto”.