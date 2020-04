Parte da Treglio l'ottava edizione della Transumanzartistica 2017, l’evento estivo dell’associazione culturale no profit Transumanza Artistica, e per tutta la bella stagione visiterà diverse località abruzzesi.

Il premio d'arte della Transumanzartistica è, nell'edizione 2017, per la prima volta a tema. Molti artisti sono stati invitati a produrre opere legate al concetto de: ‘Il Dono’. Tantissimi pittori come sempre, ma si è aperta la strada della Transumanza anche alla video-arte dell'artista venezuelana _Guroga, con la sua opera dedicata alla situazione di grande sofferenza che vive il Venezuela e che i mass medium quasi ignorano.

Saranno presenti gli artisti in viaggio sui tratturi con le loro opere: Daniela Sales, Patrizia Cerella, Enzo Correnti, Ina Ripari, _Guroga, Miria Di Panfilo, Anna Menna, Sandra Pagani, Alfredo Troise, Giuseppe Tuzzi, Michele Montanaro, Silvia Guerrini, Pasquale Rossetti, Assunta Sabina Preziosi, Emilia Lastra, Marco Pallini, Simona Rapino, Francesco Colozzo, Aracne blu.

Fuori concorso, ma a tutti gli effetti partecipanti al viaggio transumante: Debora Vinciguerra, Valentina Di Campli San-Vito, Elsa Verratti, Davide Cruciata. Le foto di Tiziano Ciccone saranno parte delle esposizioni artistiche dell’estate 2017, con opere che sono un vero tributo alla bellezza della nostra terra.

Il Gruppo Transumante farà ballare e cantare al ritmo delle canzoni ispirate alla tradizione popolare del meridione italico. Il momento teatrale sarà affidato all'attore Nicola Liberato che porterà in scena il testo scritto da Ugo Trevale 'La Mongolfiera non soffre d'Insonnia'. Nicola Liberato interpreterà sei personaggi diversi. Si potrà sì sorridere ma, alla fine, sarà il finale a dare spiegazioni e spunti di riflessione.

La Transumanzartistica sarà ospitata nel 2017 da Treglio, 4/5 agosto a Torricella Peligna, 12/13 agosto Pennadomo, mentre il 28 luglio a Fara San Martino e il 3 agosto a Giulianova, sarà la sola parte musicale a portare il nome dell'Associazione.

Nelle tappe sarà possibile ricevere materiale informativo del Comitato di Collaborazione Medica di Torino (CCM) con il quale prosegue la collaborazione.