Colori, musica, moda e artigianato sabato 15 luglio, dalle ore 17, renderanno piazza Unità d’Italia (ex piazza della Vittoria) un vero e proprio parco divertimenti a cielo aperto per la prima edizione del Summer Colors, evento organizzato da 20 commercianti del quartiere, uniti per dare nuova vita ad uno dei luoghi simbolo della città.

A presentare l’evento quattro donne: le commercianti e organizzatrici Katia De Pamphilis, Valentina Martino e Amanda Paone e la presidente della Tavolozza dei Sorrisi, associazione di clown terapia, Michela Pasquini.

Si parte alle ore 17 con l’animazione itinerante dei clown e l’apertura delle esposizioni di artigianato con laboratori dimostrativi. A seguire la simpatica iniziativa dell’Abbraccio Colorato in cui, grazie ad una speciale vernice, sarà possibile abbracciarsi e lasciare visivamente l’impronta sul corpo (e sui vestiti) dei propri amici in un tripudio di gioia e colori.

Alle 21, in viale delle Rimembranze sarà la volta della sfilata di moda con le ultime tendenze per grandi e piccini e poi ancora spettacoli di danza e percorsi evolutivi. Alle 22.30, in piazza Unità d’Italia, spazio alla musica con la cover band di Vasco Rossi e poi, per concludere la serata, lanterne e palloncini luminosi da lanciare nel cielo con una dedica, un auspicio o un pensiero da far volare tra nuvole.

“Lanciano è una città viva ed è bello vederlo ogni giorno di più, - afferma l’assessore al commercio Francesca Caporale - e l’aiuto dell’Amministrazione in questi casi è più che dovuto, anzi, ci dispiace non poter fare di più”.

In occasione del Summer Colors, saranno chiuse al traffico piazza Unità d’Italia, via Montegrappa, via Isonzo e parte di via della Rimembranze.