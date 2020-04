A cena sotto le stelle, in un’unica ideale tavolata che prende per mano corso Roma e la porta fin su a Lancianovecchia, con 11 ristoranti, 11 menù differenti, al prezzo unico di 15 euro.

E’ l’appuntamento che si ripeterà ogni giovedì, da domani 13 luglio, fino al 10 agosto, nell’ambito dei Giovedì dello Shopping e del Gusto organizzati dal Comune di Lanciano per animare le serate estive del centro città con shopping, musica e buon cibo. Per questa edizione, grazie alla collaborazione con Taste of Lanciano, la manifestazione si arricchisce di cinque serate a tema “A cena sotto le stelle nel centro storico di Lanciano” che vedranno un’unica tavolata ideale collegare corso Roma a via dei Frentani passando per piazza Plebiscito.

Ciascun ristorante di queste strade, infatti, collocherà dei tavoli all’aperto proponendo un menù ad un prezzo unico. Le serate saranno caratterizzare da un tema che coinvolgerà i partecipanti alle cene; domani sarà la volta del dress code total white per la più classica delle cene in bianco. Le serate saranno inoltre caratterizzate da intrattenimenti musicali sia in piazza Plebiscito che in corso Roma e via dei Frentani. Domani sera nel quartiere Lancianovecchia sarà la volta dei Viva Lion e in corso Roma musica con Danilo Di Florio. Dalle 22, in piazza Plebiscito, concerto degli Inserto.