Sarà Giacinto Verna, già assessore all’istruzione, il nuovo vicesindaco di Lanciano, nominato dal sindaco Mario Pupillo con decreto numero 24 del 10 luglio 2017.

Con lo stesso decreto il sindaco ha revocato temporaneamente la carica di vicesindaco all'assessore Pino Valente, per motivi di salute, “ferma restando l'intenzione di restituire l'assessore Valente alle funzioni di vicesindaco non appena potrà assicurare la continuità dell'esercizio della carica”, come si legge nelle premesse del decreto.

“Dal 2 giugno sono passati 39 giorni, alcuni molto difficili soprattutto dal punto di vista umano, oltre che politico. Oggi possiamo finalmente dire che per Pino Valente il peggio è alle spalle e di questo non possiamo che esserne felici per la famiglia e i tanti amici che si sono stretti intorno a lui, insieme all'intera città di Lanciano. - commenta il sindaco Pupillo - Un pilastro come Pino è difficilmente sostituibile, ma la regolarità dell'azione amministrativa necessita di questo passaggio di consegne temporaneo che oggi mi appresto ad annunciare, dopo aver condiviso la soluzione innanzitutto con il vicesindaco Valente, con la Giunta e i consiglieri di maggioranza. Esclusivamente per esigenze di continuità dell'azione amministrativa e politica ho deciso dunque di nominare vicesindaco l'assessore Verna in attesa del ritorno di Pino, che ora ha bisogno di riposo e cure per una ripresa completa, ma che continua ovviamente a godere della mia, nostra, immutata fiducia. - spiega - La mia è una scelta ricaduta naturalmente sull'assessore Verna, in quanto rappresentante autorevole della lista civica Progetto Lanciano: una scelta di continuità amministrativa e politica che è stata condivisa all'unanimità da tutte le forze di maggioranza, con in testa il gruppo consiliare e la segreteria di Progetto Lanciano. Ringrazio l'assessore Verna per essersi messo a disposizione della città e della nostra Amministrazione anche con questo incarico”.