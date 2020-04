Saranno oltre 120 gli eventi tra musica, teatro, spettacoli per bambini, visite guidate e cinema in programma nel cartellone Lanciano Estate 2017 presentato questa mattina dall’assessore a Cultura e Turismo Marusca Miscia e assessore a Commercio e Mobilità Francesca Caporale per un costo di 18 mila euro per le casse comunali. Dal 1 luglio al 9 settembre un susseguirsi di appuntamenti punteranno ad intercettare turisti dal mare e dalla montagna in una Lanciano che si pone “al centro di un comprensorio per candidarla quale destinazione serale dei tanti turisti che affolleranno nella stagione estiva la Costa dei Trabocchi e le località montane”, afferma la stessa Caporale.

Confermati i Giovedì dello Shopping e del Gusto (13, 20, 27 luglio, 3 e 10 agosto), manifestazione che da 5 anni a questa parte è diventata ormai un appuntamento fisso dell'estate lancianese e che quest'anno sarà arricchita dall'iniziativa promossa lungo la direttrice di corso Roma e via dei Frentani per una suggestiva cena sotto le stelle nel cuore del più grande centro storico d'Abruzzo, dopo quello dell'Aquila.

Dopo l'anteprima dei giorni scorsi, Lanciano Estate 2017 entrerà nel vivo con il primo dei cinque Giovedì dello Shopping e del Gusto del 13 luglio: negozi aperti di sera e tante iniziative dalle 18 a tarda notte. Si inizia con lo spettacolo di bolle di sapone a cura dell'associazione Emeis nel parco Villa delle Rose (ore 18.30) per poi proseguire in musica lungo corso Trento e Trieste (ore 19) con il concerto del duo di Stefano Barbati (chitarra) e Paola Ceroli (voce) dedicato al grande cantautore statunitense James Taylor. Alle 20.30 Taste of Lanciano con i ristoratori del centro storico di corso Roma e via dei Frentani, che saranno chiuse al traffico veicolare per l'occasione, che proporranno diversi menù a 15 euro, con interventi musicali live sia nel quartiere Borgo con Danilo Di Florio che nel quartiere Lancianovecchia con Viva Lion. Gli amanti degli scacchi potranno sfidarsi in una kermesse aperta a tutti in largo San Giovanni (ore 21), mentre per i cultori del karaoke l'appuntamento è alle 21.30 nel Parco Diocleziano con “Sere d'estate al Parco”, a cura della Pro Loco Lanciano. Alle ore 22 gran finale in piazza Plebiscito con il concerto degli Inserto, band lancianese di grande impatto con le sue cover selezionate e coinvolgenti.

Venerdì 14 luglio via con gli appuntamenti del progetto “Chiese aperte di notte” (QUI l’articolo) per conoscere meglio il patrimonio monumentale della Diocesi di Lanciano-Ortona. Per gli amanti del jazz appuntamento alle 21.30 con le “Sere d'estate al Parco Diocleziano” con il duo Luigi Blasioli (contrabbasso) e Christian Caprarese (piano); in largo San Giovanni, i Forever 60 animeranno invece la serata con cover degli anni '60 a partire dalle ore 21.

Sabato 15 luglio, a partire dalle 17 in piazza Unità d'Italia, sarà la volta di “Summer Colors”, sfilate di moda, intrattenimento musicale e per bambini, street food con l'associazione New Crazy Lab. Domenica 16 luglio alle 20 Concerto finale del 1° Concorso Internazionale F.P. Masciangelo a cura dell'Associazione Filarmonica Giovanile d'Abruzzo e al termine delle audizioni che si terranno dal 13 al 16 luglio nella Sala Mazzini dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Alle 21.30 primo appuntamento in largo dell'Appello nel quartiere Civitanova con il Teatro all'aperto e lo spettacolo teatrale “Angeli”, a cura dell'associazione Emeis.

Gli appuntamenti dell'estate lancianese non riguarderanno solo il centro di Lanciano, ma anche le contrade: venerdì 14 luglio, alle ore 18.30 nel piazzale antistante la chiesa dell'Iconicella spettacolo di marionette per bambini “Il Principe Ranocchio” a cura dell'associazione Favole in Valigia. Sabato 15 luglio alle 18, incontro con l'autore Anna Anzellotti e lettura del libro “La fattoria di Corte Chiusa” a Madonna del Carmine, mentre domenica 16 luglio alle 19 evento musicale “20 chitarre dipinte di blues” di Orlando Volpe nel Teatro all'aperto La Pecora Nera a Costa di Chieti.

“L'obiettivo comune di tutte le proposte elaborate insieme alle preziose associazioni che animano il tessuto sociale, culturale e commerciale della nostra città è quello di saldare una comunità intorno ad un complesso e ricco sistema di valori e tradizioni che distinguono Lanciano nel panorama regionale abruzzese e che ne fanno il baricentro indiscusso di un territorio che esprime tale e tanta vivacità culturale. - commenta l’assessore Miscia - Siamo orgogliosi di poter offrire ai tanti turisti che di giorno affolleranno le spiagge della Costa dei Trabocchi e i sentieri della nostra montagna madre la Majella una città viva, bella e piena di proposte per le sere d’estate”.

“Lanciano, oltre alla sua indiscutibile bellezza e capacità di includere, offrirà musica, teatro, cinema, sport, visite guidate, enogastronomia di qualità e molto altro a chi verrà a visitarla quest'estate, con la promessa di sorprendere chi non la conosce ancora e con la garanzia di non deludere l'attesa per chi invece già la conosce”, conclude l’assessore Caporale.