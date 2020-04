9.10 - È stato riaperto il tratto dell'autostrada A14 tra Lanciano e Ortona precedentemente chiuso a causa di un camion andato a fuoco. Sono in corso le operazioni di ripristino dopo l'incidente quindi restano rallentamenti in entrambe le direzioni.

7.30 - Traffico bloccato sulla A14 Bologna-Taranto a causa di un incidente avvenuto alle 5.35 al km.409, nel tratto tra Lanciano e Ortona. Un camion, che viaggiava verso nord, è sbandato e, dopo essersi messo di traverso sulla carreggiata nella corsia di sorpasso, ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradala e il personale di Autostrade per l'Italia. Al momento non risultano esserci gravi conseguenze per gli altri veicoli in transito in quel momento sul tratto autostradale.

A causa dell'incidente è stata disposta la chiusura del tratto Lanciano-Ortona in direzione Bologna, dove sono segnalate già code per un chilometro.

Per chi viaggia verso nord, quindi, uscita a Lanciano e rientro a Ortona, dopo aver percorso la statale 16.

Rallentamenti anche per chi viaggia verso sud.