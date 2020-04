Sarà un weekend ricco di eventi quello di Fossacesia, nell’ambito del cartellone delle manifestazioni estive Bellestate, tanti gli appuntamenti previsti, dalla musica, al teatro, dalla festa di Piano Favaro, ai tautogrammi di Walter Lazzarin.

Stasera, sabato 8 luglio, alle ore 21.30, in piazza Fantini, sarà la volta di Maskere Film Festival, a cura del maestro Giulio Bonanni che porterà in scena “Il tesoro dell’Abbazia”, spettacolo teatrale conclusivo della Masterclass del teatro di Maschere svoltosi al Parco dei Priori nei giorni scorsi.

Sempre oggi, a partire dalle ore 18.30, l’associazione Libera un Libro porterà presso la Piazzetta dei Lettori l’evento “Walter Lazzarin presenta i suoi tautogrammi”. Walter Lazzarin, anche detto lo “Scrittore per strada” per la sua caratteristica di girare l’Italia con la sua macchina da scrivere, come di consueto narrerà di lui, delle sue avventure, scrivendo tautogrammi alle persone che verranno a conoscerlo.

In contrada Piano Favaro, sabato 8 e domenica 9 luglio, si celebrerà la festa di San Gabriele. A conclusione del ricco weekend di appuntamenti di Bellestate a Fossacesia, domenica 9 luglio, alle ore 21.30 presso il Parco dei Priori, torna la rassegna Teatro al Parco, prevista nell’ambito del Sistema Culturale, con lo spettacolo per ragazzi “I due Gemelli”, a cura dell’associazione Il Ponte.