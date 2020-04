Non si placa la polemica attorno ai debiti fuori bilancio, alla spese previste dal rendiconto del 2016 ed alle multe, considerate illegittime, per i passaggi nelle zone a traffico limitato.

In attesa del consiglio comunale in cui si discuterà, ancora, di questi argomenti, ecco l’intervista alla consigliera di opposizione del gruppo “Libertà in Azione” Tonia Paolucci: