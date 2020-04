Ammontano a 65.624 euro i rimborsi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 appena concluso in favore delle 357 famiglie che ne avevano fatto richiesta e che sono state ammesse al contributo sulla base dell’indice Isee dall’assessorato alla Pubblica Istruzione.

“Anche quest'anno siamo riusciti a rimborsare la totalità delle richieste, per un totale di 65.624 euro: - afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Giacinto Verna - informiamo le famiglie interessate che nei prossimi giorni saranno recapitati gli avvisi per ritirare il rimborso presso gli sportelli della Bper, che svolge il servizio tesoreria per il Comune di Lanciano”.