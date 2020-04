Dopo il successo della Filarmonica Rossini diretta dal M° Donato Renzetti, direttore artistico EMF 2017, è tutto pronto per il secondo appuntamento con la grande musica dell’Estate Musicale Frentana con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, in programma per domenica 9 luglio, alle ore 21.30, in largo dell’Appello a Lanciano.

Anche per questa stagione 2017 si rinnova l’ormai tradizionale collaborazione tra Orchestra Sinfonica Abruzzese e associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli per un evento concertistico che vedrà protagoniste le musiche di Mozart, Weber e Mendelssohn.

Sarà Irene Gomez - Calado a dirigere l’orchestra, prima bacchetta in rosa per l’Estate Musicale Frentana a Lanciano dopo tanti anni, con la partecipazione come clarinetto solista di Giuseppe Paci, riconosciuto e giovanissimo talento abruzzese, che nella sua formazione artistica ha partecipato ai corsi internazionali estivi di Lanciano, ponendo così le basi per una brillante carriera concertistica, come solista dall’indiscusso valore artistico.

Saranno due i botteghini aperti in largo dell’Appello, da un’ora prima del concerto: uno in via Paul Harris (lato Torri Montanare) e l’altro in via Finamore (lato Curia Arcivescovile). Posto unico 15 euro, biglietteria online e prevendita su ciaotickets.com e da Venditti in corso Trento e Trieste a Lanciano. In caso di avverse condizioni meteo, vendita biglietti e concerto si terranno presso il teatro Fenaroli di Lanciano.