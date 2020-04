Un'estate ricca di appuntamenti quella di Treglio che si è aperta con una serata danzante ed enogastronomica e con l'inaugurazione, qualche giorno fa, dell'area picnic “Vidizze”, realizzata dal Comune e volta ad arricchire l'offerta turistica.

Sono poi decine le manifestazioni in calendario. Il cartellone è stato messo a punto dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune, e da diverse altre associazioni che operano in paese. Per il 14 luglio è prevista la sagra del pesce fritto; per il 29 luglio “La festa del bambino” giunta alla terza edizione; per il 5 agosto la sagra della marrocca. E poi, ciliegina sulla torta, dal 24 al 30 agosto, la Settimana internazionale dell’affresco.

In programma anche spettacoli teatrali come “La mongolfiera non soffre d'insonnia” dell'associazione Transumanza Artistica e “Arturo lo chef” e “Il mago di Oz” del Teatro Studio. E poi musica popolare, musica classica, pizzica e taranta, il “Treglio Rock Fest”.

“Sarà un'estate bellissima – dice il sindaco Massimiliano Berghella - e mi sento di ringraziare in modo speciale la Pro Loco Treglio con il suo presidente Francesco Conserva e i suoi collaboratori che hanno coordinato la programmazione degli eventi e messo le proprie risorse, umane ed economiche, a disposizione della comunità; l'associazione culturale Treglio Affresco, l'associazione Paglieronese, il comitato Feste patronali del presidente Dante Pasquini, il comitato della Madonna del Rosario di Sacchetti e la neo costituita associazione de “I Carbonari", nonché il maestro Francesco Verì. Da evidenziare il debutto, a Treglio, con due spettacoli, da non perdere, del Teatro Studio Lanciano di e con Stefano Angelucci Marino, Rossella Gesini e Carmine Marino e la loro squadra. Buona estate a tutti”.