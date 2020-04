Sono iniziati questa mattina i lavori straordinari di rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade di Lanciano. Gli interventi saranno effettuati a partire dalle strade che presentano maggiore densità di traffico pedonale e automobilistico dalla ditta aquilana vincitrice della gara espletata dal settore Lavori Pubblici.

“Vogliamo restituire decoro e ordine alle nostre strade con questo primo intervento mirato ed esteso di rifacimento della segnaletica orizzontale, partendo da dove c'è maggiore urgenza per traffico di auto e pedoni: per questa ragione abbiamo condiviso con il settore l'affidamento dei lavori a una ditta esterna che in tempi rapidi e con materiali di qualità come il bicomponente rinnoveranno la nostra segnaletica orizzontale. - spiega l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - Molti di questi interventi riguarderanno gli attraversamenti pedonali, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni che il codice della strada ci impone di tutelare in via prioritaria in qualità di utente debole della strada. In autunno procederemo a un secondo intervento straordinario per completare i lavori ed estenderli a tutto il territorio comunale, anche con la segnaletica verticale”.

Le strade interessate dagli interventi in “bicomponente”, vernice resistente all'usura, sono le seguenti: dare precedenza incrocio via Marconi / via Spaventa; attraversamento pedonale via Spaventa (altezza scuola elementare Eroi Ottobrini); segnaletica completa rotonda Santa Chiara, con 4 attraversamenti pedonali; segnaletica completa rotonda via Ferro di Cavallo; 11 attraversamenti pedonali via Dalmazia; 6 attraversamenti pedonali via Vittorio Veneto; 2 attraversamenti via Caduti di Nassirya; stop via Caduti di Nassirya intersezione con via Dalmazia; segnaletica completa rotonda Sant’Antonio + 2 attraversamenti pedonali adiacenti su via per Fossacesia; 4 attraversamenti pedonali via Fabio Filzi; attraversamento pedonale + stop incrocio via Martiri con via Ferro di Cavallo.

Le strade che saranno interessate da interventi con vernice semplice sono le seguenti: 2 attraversamenti pedonali piazza Plebiscito, incrocio con corso Trento e Trieste; segnaletica completa incrocio via Rosato, altezza ITIS; 3 attraversamenti pedonali via Rosato; stop incrocio via don Minzoni con via Rosato; stop incrocio via Panoramica con via per Frisa; 3 attraversamenti pedonali via Renzetti; 6 attraversamenti pedonali viale delle Rose; stop incrocio via dell’Aventino con via del Verde; 2 stop + 4 attraversamenti pedonali incrocio via del Mancino con via del Verde; attraversamento pedonale + 1 stop viale Sant’Antonio, altezza parco giochi.

Il costo dell’operazione è di 14.158 euro e sarà effettuata durante le ore diurne, secondo disponibilità della ditta.