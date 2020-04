Rimandato il colpo d’occhio nel nuovo scenario di largo dell’Appello per i concerti dell’Estate Musicale Frentana a causa del tempo incerto, ma non è stata affatto rimandata la prima, ieri sera, sabato 1 luglio, alle ore 21, al teatro Fenaroli, con la bellissima esibizione della Filarmonica Rossini diretta dal M° Donato Renzetti, direttore artistico EMF 2017.

Un repertorio coinvolgente, dinamico ed appassionante quello proposto dalla Filarmonica Rossini che ha conquistato e trascinato il numeroso pubblico in sala per un’apertura della 46esima stagione dell’Estate Musicale Frentana davvero col botto.

“Come sapete quest’anno sono tornato qui - ha detto il M° Renzetti al termine del concerto - per aiutare a risollevare questa eccellenza quarantennale tutta lancianese e spero davvero di riuscirci perché far morire la Cultura a Lanciano, far morire questa istituzione, sarebbe davvero un delitto”.