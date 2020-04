Circa 35 multe al giorno nei 7 varchi ZTL del centro storico sia prima che dopo la rimozione delle lanterne semaforiche lo scorso 27 febbraio, per un totale di 4 mila multe negli ultimi quattro mesi. Sono questi i numeri esposti dall’assessore a mobilità e traffico Francesca Caporale in consiglio comunale, a seguito dell’interrogazione del gruppo Libertà in Azione con Riccardo Di Nola come primo firmatario.

“Nonostante non ci siano stati sostanziali cambiamenti dopo la rimozione dei semaforici - spiega al Caporale - siamo al lavoro per dei nuovi pannelli luminosi per facilitare l’accesso ai varchi, le procedure sono già avviate, mancano solo i tempi tecnici”.

Non è però d’accordo il consigliere Di Nola che, alle argomentazione dell’assessore, risponde senza mezza termini. “Dopo un anno, le sanzioni e le difficoltà sono ancora molte - afferma - e questo denota la presenza di evidenti problemi. Cosa chiedo? La sospensione della ZTL fino a che non verrà trovata una soluzione definitiva che possa andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti ed automobilisti”.

L'intervista a Francesca Caporale e Riccardo Di Nola: