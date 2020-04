Come ogni anno l’associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli dona biglietti dei concerti delle orchestre dell’Estate Musicale Frentana alla Scuola Civica di Musica per permettere ai giovani allievi di potervi assistere in modo gratuito.

Nei giorni scorsi, il presidente dell’associazione “Amici della Musica” Omar Crocetti ha donato 60 biglietti (10 biglietti per ognuna delle 6 orchestre) per un valore complessivo di 900 euro al presidente della Scuola Civica di Musica, Alberto Paone. “Voglio inoltre ricordare - precisa Crocetti - che anche per questa stagione, i ragazzi al di sotto dei 12 anni hanno diritto all’ingresso gratuito a tutti i concerti della stagione EMF 2017 per far avvicinare i più piccoli alla nostra musica”.

“La musica è patrimonio comune di tutti, in particolare di chi inizia a conoscerla e ad amarla già dalla tenera età. Per questo motivo plaudo all’iniziativa dell’associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli rivolta ai ragazzi fino ai 12 anni e agli allievi della Scuola Civica di Musica “Fenaroli” di Lanciano, invitati a partecipare gratuitamente al prestigioso concerto inaugurale che il Maestro Donato Renzetti dirigerà sabato 1° luglio in largo dell'Appello (QUI l'articolo). - commenta l’assessore alla Cultura Marusca Miscia - Iniziative come questa, che saranno ripetute nel corso dell'intera stagione concertistica dell'Estate Musicale Frentana, contribuiscono ad alimentare il vivaio di musicisti che la nostra Città si impegna a coltivare, anche attraverso il lavoro del personale docente e non docente della nostra Scuola Civica di Musica, che conta oltre 100 iscritti. I biglietti a ingresso gratuito saranno consegnati agli allievi dal presidente Paone nel corso della serata concerto prevista per domani sera 30 giugno nel Parco delle Arti Musicali. L’invito che rivolgo da giovane mamma e da assessore alla Cultura è di approfittare di questa occasione di crescita culturale per la famiglia, accompagnando i propri figli ai concerti dell’Estate Musicale Frentana a partire da quello attesissimo di sabato sera”.