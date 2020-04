Saranno due le serate di festa nel quartiere Cappuccini in occasione dei festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, in programma per stasera, 28 giugno, e domani, 29.

Ad organizzare le due serate, che coinvolgeranno la parrocchia tra momenti liturgici e laici, il nuovo comitato costituitosi ad aprile, composto perlopiù da ragazzi e presieduto dal giovane Lorenzo Sigismondi. “Abbiamo preso in mano le redini di questo gruppo perché la nostra grande e bella parrocchia stava rischiando di non avere una festa quest’anno - racconta Lorenzo a Zonalocale - e non lo potevamo permettere. Così, in un paio di mesi, e togliendo tempo alle nostre attività e famiglie, abbiamo cercato di mettere su il miglior programma possibile tenendo conto di tutte le difficoltà del caso, economiche e organizzative”.

Questa sera, dalle ore 21, sul palco nel piazzale antistante la chiesa, salirà Zullimania e domani sarà la volta di Liscio e dintorni. Non mancheranno bancarelle e giostrine per i più piccoli, nel pomeriggio di domani il tradizionale giro tra le vie della parrocchia del complesso bandistico, quest’anno di Orsogna, ed ovviamente la solenne processione con il Santo, sempre domani, alle ore 19.30, dopo la messa di Mons. Emidio Cipollone.

“Avremmo voluto fare più cose, soprattutto per i giovani - commenta Lorenzo - ma le risorse sono davvero poche. Dopo questa festa auspichiamo la nascita di un nuovo comitato che possa lavorare per tutto l’anno ed animare la nostra parrocchia 365 giorni l’anno perché non sarà la più grande, ma per noi resta la più bella”.