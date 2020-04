E’ stata firmata questa mattina la convenzione per il nuovo Ecad (Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale) Ambito 11 che ha messo in rete 9 comuni con Lanciano capofila, per una nuova organizzazione e programmazione delle politiche sociali del territorio.

Oltre al sindaco di Lanciano Mario Pupillo, presenti alla firma i sindaci di Fossacesia (comune capofila della zona 2) Enrico Di Giuseppantonio, Emiliano Bozzelli di San Vito Chietino, Rocco Di Battista di Frisa, Gabriele D’Angelo di Castel Frentano e Mariella Di Nunzio di Santa Maria Imbaro.

“Finalmente c’è stata questa dovuta rimodulazione dei distretti sanitari e dei piani d’ambito - afferma l’assessore alle Politiche Sociali di Lanciano, Dora Bendotti - e con questo cambiamento epocale riusciremo a fare una programmazione congiunta tra i nostri territori in un settore, come quello del sociale, che merita sempre più attenzione visto il particolare periodo storico che stiamo attraversando”.

Questa convenzione permetterà di disciplinare in un modo nuovo ed omogeneo i vari servizi sociali che interessano i territori garantendo una sovra-programmazione ma lasciando comunque spazio di manovra ai diversi comuni a seconda delle proprie specificità ed esigenze. “Purtroppo non ci sarà un maggiore gettito economico o più fondi dopo questa firma - spiega la Bendotti - ma avremo l’opportunità di raccordarci tra noi e garantire servizi unitari ma comunque tarati sui diversi territori”.