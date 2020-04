A causa di maggiori consumi non supportati dai serbato idrici, da questa sera, martedì 27 giugno, fino alle ore 6 di domani mattina, verrà effettuata la chiusura notturna dell’erogazione idrica a San Vito Chietino in contrada Mancini; a Castel Frentano centro, località San Tommaso, Trastulli, via T. Patini, località Clementi, frazione Crocetta, Paludi e Colle Ceraso.

A Lanciano rubinetti a secco in Villa Stanazzo e Villa Elce; a Fossacesia in Villa Scorciosa; a Santa Maria Imbaro; a Paglieta, Ortona centro e Frisa. Il ripristino della fornitura idrica è previsto indicativamente per le ore 6 di domattina 28 giugno 2017.