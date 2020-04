Arte, fotografia, enogastronomia, degustazioni, letteratura, poesia e ovviamente musica, tutto in una notte. La Notte del Parco 2017, organizzata dall’associazione “Amici della Musica” nell’ambito della 46esima edizione dell’Estate Musicale Frentana, ieri sera è stata tutto questo.

Per una serata, nella splendida cornice del Parco delle Arti Musicali - Torri Montanare, è stato possibile andare letteralmente a passeggio tra le arti, sorseggiando un buon calice di vino. Tante le collaborazioni messe in piedi per la serata con la partecipazione del nuovo brand Taste of Lanciano, (Con)Fusioni, Social Photography Street 6212 e la Delegazione FAI di Lanciano.

Si replica questa sera, domenica 25 giugno, con il Concerto del Parco con Lisa La Pietra alle ore 18, la conferenza di Vittorio Sgarbi in largo dell'Appello e, a concludere, il dinner party con il critico d'arte e la musica dei Taraf de Gadjo.

Ecco tutte le foto e i video della serata.