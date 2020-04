E’ tutto pronto per accogliere Vittorio Sgarbi domenica 25 giugno, alle ore 21, in largo dell’Appello, di fronte le Torri Montanare. Il critico d’arte, ad un anno dalla sua ultima visita in città, torna a Lanciano per presentare il suo libro da “Da Caravaggio a Tiepolo, dall’ombra alla luce”, in una lectio magistralis in uno dei nostri luoghi più belli.

“Ringrazio ancora Confartigianato Chieti, Omar Crocetti e Rossella Piccirilli che mi hanno accompagnato nell’organizzazione di questo evento. - commenta Nico Barone, associazione Nostra Lanciano - E non vedo l’ora che arrivi domenica per scrivere un’altra importante pagina culturale della nostra città”.

Dopo la conferenza, sarà possibile trattenersi insieme al critico d’arte nella splendida cornice del Parco delle Arti Musicali in un esclusivo dinner party con degustazione di finger food accompagnati dai vini del territorio e ascoltando buona musica. L’associazione “Amici della Musica”, infatti, offrirà ai presenti l’esibizione dal vivo del gruppo dei Taraf de Gadjo, evento inserito all’interno delle manifestazioni della Notte del Parco.

La partecipazione alla lectio magistralis di Sgarbi è gratuita, mentre per accedere al dinner party è necessario prenotarsi, al costo di 25 euro, sulla nuova piattaforma di promozione turistico-culturale www.tasteoflanciano.com .