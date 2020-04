Sequestro preventivo per i locali del centro massaggi Xiao Xiao in Villa Martelli a Lanciano, come da richiesta del Gip Massimo Canosa, rilevato che al suo interno si ritiene si svolgesse una vera e propria attività di prostituzione.

Le indagini, partite a seguito di una serie di esposti da parte di privati cittadini, sono state condotte dalla sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura di Lanciano e dal NOR Carabinieri di Lanciano, coordinate dal pm Rosaria Vecchi. Le indagini hanno permesso di accertare, attraverso una serie di servizi di osservazione e l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali da parte di diversi clienti, le modalità di pubblicità del centro massaggi i cui contatti telefonici sono risultati essere presenti su internet su siti rivolti ad un pubblico adulto e come, di fatto dal settembre 2016 fino ad oggi, all’interno del centro massaggi venisse praticata una vera e propria attività di prostituzione.

Le donne che lavoravano lì, di nazionalità cinese, spacciandosi per esperte di “massaggi olistici” avrebbero fornito in realtà delle prestazioni sessuali finalizzare a provocare orgasmi, operando una vera e propria masturbazione ai clienti.

La titolare del centro massaggi, M.H., 33 anni, di nazionalità cinese, è indagata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Indagato anche il proprietario dell’immobile, M.E., 70 anni, per favoreggiamento della prostituzione. Ulteriori indagini sono in corso al fine di verificare se dietro tale attività illegale ci sia un vero e proprio sodalizio criminoso dedito allo sfruttamento della prostituzione.