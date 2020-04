Sarà presentato domani, sabato 24 giugno, alle ore 18, nella sala convegni del Polo Museale Santo Spirito, il quarto libro di Marco Malossi “Girotondo in calzamaglia” i cui proventi saranno destinati all’associazione www.abcdef.it (Associazione Bambini Con Diabete e Famiglie) di Chieti.

L’associazione si occupa di bambini diabetici e destinerà la donazione per l’organizzazione del Campo estivo per i bambini diabetici in esordio coprendo le spese delle famiglie meno abbienti. L’importanza e la partecipazione in questo campo estivo è fondamentale per un bambino diabetico.

Ad organizzare l’evento, gli Sbandieratori e Musici di Lanciano che, prima della presentazione, si esibiranno nel chiostro del Polo Museale. Oltre all’autore, alla presentazione interverranno il presidente dell’associazione A.B.C.D.E.F. Gionata Di Francesco e Stefano Tumini, responsabile Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica, per discutere sul libro e presentare le attività coordinate dall’Associazione A.B.C.D.E.F.