Si avvicina la Notte del Parco organizzata dall’associazione Amici della Musica, in occasione della 46esima Estate Musicale Frentana, sabato 24 e domenica 25 giugno (QUI l’articolo).

Tanti gli eventi in programma nelle due giornate tra musica, poesia, fotografia ed enogastronomia con una speciale collaborazione con il consorzio de Le Vie del Commercio. I titolari della fidelity card potranno infatti acquistare il ticket che dà diritto alla degustazione di 2 calici di vino e 3 finger food a 2,5 euro anziché 5 euro.

E inoltre, i primi 60 possessori della card avranno diritto ad accedere gratuitamente al concerto di Saba Anglana in programma per sabato 24 giugno, alle ore 23, nella piazza d’Armi delle Torri Montanare a chiusura della Notte del Parco. Per usufruire della promozione recati al desk del Consorzio allestito presso il Parco delle Arti Musicali il 24 giugno dopo le 18.30. L'offerta è riservata al solo titolare della Card, l'eventuale accompagnatore pagherà il prezzo pieno.