In occasione della Festa Europea della Musica che si festeggia proprio oggi, mercoledì 21 giugno, grazie all’accordo dell’UNPLI con il Ministero dei Beni Culturali (Mibact), la Pro Loco di Lanciano, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e con il patrocinio del Comune di Lanciano, ha aderito alla Festa con “Lanciano in Jazz”.

L’evento prevede l'esibizione del duo Jazz Tales, Matteo Bisbano pianoforte, Alice Vedilai voce, che si terrà questa sera, alle ore 19, nel Salone d'Onore della Casa di Conversazione di Lanciano.

La “Festa della Musica”, come avviene in altre paesi europei, coinvolge in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare con ogni tipo di musica e ogni tipo di luogo. Lanciano con il suo evento inaugurerà il pianoforte restaurato della Casa di Conversazione, dotato di una particolare accordatura che lo rende molto speciale. La partecipazione all'evento è gratuita.