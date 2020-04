Un gruppo di amici con la comune passione per viaggi, avventure, mare e immersioni. E’ da qui che nell’ottobre 2010 nasce l’associazione H2o, che oggi conta circa 40 soci accomunati dall’amore per il mare e la voglia di scoprire nuovi scorci.

“Siamo nati come una classica scuola sub - ci dice il presidente Marco Pistoresi - per poi affiancarle una associazione che potesse non lasciare soli i nostri ragazzi una volta finite le lezioni”. L’associazione offre ai propri associati un’ampia sala corsi, un negozio specializzato in attrezzature subacquee e pesca sportiva, un’imbarcazione per svolgere immersioni, viaggi all’estero e in Italia, week-end blu, immersioni giornaliere, eventi ma soprattutto un ambiente familiare ed accogliente. Già, è proprio questa la forza dell’associazione H2o, l’amicizia che lega i soci, la mancanza di gerarchie e la voglia di divertirsi insieme.

“Sono tante le attività che portiamo avanti - spiega Pistoresi a Zonalocale - a partire dalle uscite alla scoperta dei fondali della Costa dei Trabocchi fino ad arrivare al consueto appuntamento di inizio estate con la pulizia dei nostri fondali in collaborazione con il Comune di Rocca San Giovanni ed altre associazioni come la nostra”. Ma non si tratta solo di una semplice pulizia, bensì di una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla cura dell’ambiente marino e non solo.

Diversi gli appuntamenti estivi ed i viaggi alla scoperta dei fondali più belli da Leuca, all’Argentario, passando per le Tremiti. “Chiunque ami l’acqua e il mare può avvicinarsi alla nostra realtà - riferisce Marco - ma soprattutto chiunque ami l’avventura e voglia divertirsi alla scoperta del nostro bellissimo territorio, dai fondali marini, a quelli lacustri insieme ad una passione e amicizie che non conoscono stagioni”.