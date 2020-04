Dopo il primo passaggio a inizio giugno, nuovo turno per le operazioni di disinfestazione a Lanciano che interesseranno la città in tre fasi, nelle notti del 20, 21 e 22 giugno, dalle ore 23 fino alle 5 del mattino seguente.

Dalle ore 23 del 20 giugno le operazioni interesseranno: largo dell’Appello, via Garibaldi, via Santa Maria Maggiore, via Valera, via Umberto I, piazza Malvò, via Finamore, via Spaventa, corso Roma, via dei Tribunali, via Fieramosca, via Agorai, via dei Frentano, via dei Bastioni, piazza Plebiscitio, piazza Garibaldi, via dell’Asilo, via del Torrione, terminal bus, via Eraldo Miscia, piazza Eraldo Miscia, via Ferro di Cavallo, via De Crecchio, corso Trento e Trieste, via degli Abruzzi, corso Bandiera, via Dalmazia, viale delle Rimembranze, piazza della Vittoria, via Veneto, via per Fossacesia, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bergamo, via Modena, via Mancinello, piazzale Sant’Antonio, via del Verde, via Osento, via Aterno, via Michele De Pasqua, via del Mancino, via Santo Spirito, via Ignazio Silone, via Don Minzoni, via Dino Ciriaci, via Guido Rosato, via Tinari, via dei Decorati, via Brigata Maiella, piazzale Cuonzo, via Barrella,, via Martiri VI Ottobre, viale Cappuccini, viale Marconi, via Petragnani, via Galvani, via Belvedere, Pozzo Bagnaro, via per Frisa, parcheggio via per Frisa, via Genova, via del Mare, via Vicenza, via Marzabotto, via Venezia, via Alba, via della Pace, via Santa Croce, Olmo di Riccio, via Napoli, via Torino, via Ortona e via Panoramica.

Dalle 23 del 21 giugno le zone interessate saranno: Santa Maria dei Mesi, Candelori, Sant’Egidio, Santa Liberata, S.Iorio, Nasuti, Madonna del Carmine, Sant’Amato, Costa di Chieti, Sabbioni, Santa Giusta, Torre Sansone, Villa Elce, Rizzacorno, Fontanelle, Colle Campitelli, Villa Pasquini, Serre, Camicie, S. Onofrio e Piccola Sicilia.

Le operazione si chiuderanno nella notte del 22 giugno a: Marcianese, Follani, zona industriale, San Nicolino, Torre Marino, quartiere Santa Rita, via per Treglio, zona artigianale, Villa Martelli, Villa Stanazzo, Villa Spoltore, Iconicella, Re di Coppe, Colle Pizzuto e Villa Andreoli.

Le operazioni di disinfestazione saranno annunciate, il giorno precedente, da altoparlanti mobili che passeranno nelle rispettive zone interessate.