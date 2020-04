“I luoghi della bellezza e della libertà violate”; è questo il tema della mostra-convegno in programma per domani, sabato 17 giugno, alle ore 18, nell’Auditorium Diocleziano a cura del Rotary Club Lanciano.

L’evento si configura come a sostegno dell’azione internazionale che è una delle cinque vie d’azione del Rotary. L’intento è quello di mostrare le bellezze di un Paese, lo Yemen, povero ma felice, com’era alcuni anni fa in rapporto alla situazione odierna che ne fa uno dei teatri di guerra più feroci ma anche più dimenticati.

Interverrà il dott. Antonio Carlucci, già primario e docente presso la scuola di specializzazione in Pediatria all’Università di Ancona e autore delle fotografie in mostra, che sono frutto di un viaggio nello Yemen più nascosto. All’incontro parteciperà anche il prof. Dante Marianacci, già dirigente dell’area della promozione culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, già consigliere culturale dell’Ambasciata d’Italia al Cairo e direttore dell’Istituto Italiano di Cultura nonché coordinatore delle attività culturali per il Nordafrica.