Sono 4 gli incontri che il Comune di Lanciano e la Polizia Municipale, in collaborazione con Autoscuola Valerio e CRI Lanciano, hanno organizzato per l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza al corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini in auto.

“Vogliamo dare un segnale forte su questo tema, con incontri informativi e controlli mirati per la sicurezza dei nostri concittadini più piccoli. - spiega l’assessore alla Mobilità Francesca Caporale - Vogliamo sensibilizzare tutti, in particolare i genitori, sui rischi che si corrono in strada con un non corretto o addirittura mancato uso del seggiolino”.

Non solo informazione ma anche controlli da parte della Polizia Municipale che partirà da subito con un’azione mirata tesa alla verifica dei corretti utilizzi dei sistemi di ritenuta in auto, non solo per bambini ed al sanzionamento dei comportamenti scorretti con multe che vanno dagli 81 euro, fino alla decurtazione di 5 punti della patente. “I drammi che si verificano in strada - afferma il comandante della Polizia Municipale Guglielmo Levante - sono fatti umani assolutamente evitabili e noi dobbiamo fare il possibile per far sì che certe cose non accadano più”.

Con gli incontri si partirà lunedì 19 giugno nella scuola materna Maria Vittoria dell'istituto comprensivo numero 1 di Lanciano. A seguire mercoledì 21 giugno nella scuola d'infanzia “E. D'Amico” del quartiere Santa Rita per l'istituto comprensivo “D'Annunzio”; venerdì 23 giugno nella scuola dell'infanzia Olmo di Riccio per l'istituto comprensivo “Don Milani” e lunedì 26 giugno scuola dell'infanzia Ina Cappuccini per l'istituto comprensivo Umberto I. Tutti gli incontri si terranno alle ore 9. La partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta principalmente a genitori, nonni e quanti abitualmente trasportano bambini in auto.

Agli incontri interverranno, oltre all’assessore Caporale ed a un esponente della Municipale, anche Alessandro Valerio, dell’Autoscuola Valerio, da anni impegnato nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e Luca Iezzi della CRI Lanciano. “Continuiamo a fare un gioco stupido e pericoloso tra la vita e la morte - dice Valerio - ed è arrivato il momento di cambiare la nostra forma mentis, soprattutto di noi adulti, per dare il buon esempio ai più piccoli. Questa campagna di sensibilizzazione è un segnale importante per cambiare rotta e, finalmente, comportarci responsabilmente”.