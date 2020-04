“Villa Santa Maria. Storie e memorie dei grandi Maestri della ristorazione”. S’intitola così il libro di Nicola Tantimonaco che sarà presentato domani, venerdì 16 giugno, dalle ore 17.30, nel Salone d’Onore dell’ex Casa di Conversazione di Lanciano.

Il volume, edito dalla Casa Editrice Carabba, racconta le tante vicende che hanno visto protagonisti i grandi cuochi di Villa Sana Maria, spesso al servizio di personaggi che hanno tessuto la tela della storia mondiale.

Nicola Tantimonaco è nato a Vieste del Gargano il 13 novembre 1953. Ha iniziato gli studi turistici nel paese natio diplomandosi con il massimo dei voti nell’I.P.A.S. di Bari. Dal 1975 è insegnante all’Istituto Professionale Alberghiero Statale di Villa Santa Maria. L’intero anno scolastico 2004-2005 lo ha trascorso in Medio Oriente, inviato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano-Regione Abruzzo ad Amman, nel Regno Ascemita di Giordania, come vice-capo progetto e docente formatore nel Progetto di Cooperazione Internazionale per la realizzazione della prima Scuola Alberghiera giordana. Ha pubblicato nel 1999 con la Casa Editrice Rocco Carabba di Lanciano l’opera "Villa Santa Maria: storie e memorie dei grandi Maestri della Ristorazione”.