Avvistata un’auto di Google Street View in città pronta a scattare nuove immagini a livello del terreno di Lanciano per Google Maps e Google Earth. Le immagini forniscono viste panoramiche a 360 gradi in orizzontale e a 160 gradi in verticale lungo le strade, ormai di tutti i continenti.

Le ultime immagini Street View di Lanciano risalgono all’agosto del 2011 quando per la prima volta si videro in città le auto della flotta di Google a 4 anni dall’introduzione del servizio attivo dal 25 maggio 2007 in tutto il mondo.

Lanciano è quasi interamente coperta dal servizio che, grazie all’omino giallo, permette di vedere ad una distanza di circa 20-30 metri tutti i luoghi della città, a livello delle terreno, comprese le contrade. Oltre alle auto, per le proprie immagini Google utilizza anche un trekker, il trolley, una motoslitta e il trike (telecamere su un triciclo).

A 6 anni dalle prime immagini, il colosso del web è tornato in città per scattarne di nuove ed aggiornare il sito per una Lanciano che però in fondo, rotonde a parte, è rimasta sempre la stessa.