Si terrà domenica 18 giugno, alle ore 18.30, nel teatro Fenaroli di Lanciano, lo spettacolo liberamente tratto dalla favola di Sergei Prokofiev “Pierino e il lupo” per la sceneggiatura di Dino Potenza con i ragazzi della struttura psicoriabilitativa Il Gabbiano (Fondazione padre Mileno onlus).

Saranno dieci gli ospiti della struttura che saliranno sul palco del Fenaroli e si improvviseranno teatranti insieme ad un attore dell’associazione culturale Piccola Bottega d’Arte e ad una volontaria del Servizio Civile Nazionale.

Lo spettacolo vuole essere occasione per far mettere in gioco i ragazzi per misurarsi con qualcosa di nuovo ed a finanziare le loro attività. Il ricavato infatti andrà tutto a loro. Il costo del biglietto è di 5 euro.