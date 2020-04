Si presenterà lunedì 19 giugno, alle ore 19, nei locali dell’ex Casa di Conversazione la nuova dirigenza della Asd Lanciano Calcio 1920 presieduta dall’imprenditore Fabio De Vincentiis.

L'accordo con De Vincentiis è stato sottoscritto dai soci fondatori del Lanciano 1920 e dal direttivo dell'associazione Lanciano Rossonera che dalla fondazione, avvenuta nell'agosto scorso a oggi, ha lavorato per far sì che si avvicinassero imprenditori desiderosi di fare calcio a Lanciano. L'associazione tuttavia, come da statuto, manterrà una rappresentanza all'interno della società.

De Vincentiis, editore del mensile Abruzzo Impresa, negli ultimi tre anni è stato il proprietario del Francavilla. Il Lanciano dovrebbe ripartire dalla Prima Categoria, dove aveva militato la Marcianese, ma la società non nasconde le proprie speranze di un possibile ripescaggio in Promozione.