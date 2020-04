“Noi siamo Bruzzesi” è il titolo del libro dell’ex direttore del quotidiano Il Centro Mauro Tedeschini che sarà presentato nel corso dell’incontro organizzato dall’associazione Frentania Consumatori in programma per venerdì 16 giugno, alle ore 17.30, a Palazzo degli Studi in corso Trento e Trieste a Lanciano.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, sarà occasione di riflessione e stimolo. Vedrà la partecipazione, oltre naturalmente dell'autore, di Ermando Bozza, commercialista, revisore legale e docente all'Università di Salerno, di Stefano Cianciotta, giornalista, opinionista economico e docente all'Università di Teramo), Valerio D’Orsogna, imprenditore, titolare della D'Orsogna Dolciaria e Alessandro Varrenti, avvocato e docente all’Università di Chieti-Pescara.

"Noi siamo Bruzzesi" è una fotografia che Tedeschini, modenese, fa della nostra regione, stretta tra crisi economica, spopolamento delle aree interne, calamità, ma con grandi punti di forza, molti dei quali ancora inesplorati e sconosciuti. Non solo Val di Sangro, distretto industriale tra i più importanti d'Italia, ma anche qualità della vita, accoglienza, patrimonio culturale e ambientale. E’ un popolo cordiale, "anche eccessivamente modesto", dice il giornalista.