C’è un lancianese tra i membri del nuovo consiglio nazionale di ALI - Alleanza LIberaldemocratica per l’Italia ed è Antonello Di Campli Finore, 41 anni, ingegnere, candidato nelle liste di Tonia Paolucci nelle elezioni amministrative a Lanciano un anno fa.

Di Campli Finore, a seguito della riunione dello scorso 10 giugno, è stato eletto, all’unanimità dal consiglio nazionale, come nuovo segretario organizzativo di ALI. “Ringrazio il consiglio nazionale per avermi dato fiducia - dice Di Campli Finore - Il mio impegno sarà massimo”.

Insieme a lui sono stati eletti Franco Turco come nuovo segretario politico e Giusi Pesce come tesoriere. ALI è un’associazione politico-culturale nata dalle ceneri di Fermareildeclino, movimento nato per volontà di Oscar Giannino che alcuni anni fa proponeva delle ricette politiche economiche e liberali. Oggi ALI è composta da molti ex liberali, ex repubblicani e da tanti giovani professionisti che propongono nuove idee, economiche e fiscali e che vogliono unire tutti i liberal-democratici sotto un unico progetto politico.