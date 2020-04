Preoccupano le condizioni del ponte in località Torre Marino a Lanciano che da anni è oggetto di una diatriba in cui Comune di Lanciano e Sangritana (oggi TUA) si rimpallano eventuali responsabilità e proprietà.

Il ponte, che si trova in prossimità della strada che da Lanciano conduce a Castel Frentano, è ogni settimana percorso da centinaia di residenti e mezzi pesanti che si recano nelle campagne circostanti. E presenta una pericolosa crepa che si allarga ogni giorno di più che parte dalla sommità e taglia in verticale la struttura e che spaventa quanti vi transitano.

“Sono stato contattato dai residenti che mi hanno mostrato preoccupati la precaria situazione di questo ponte - afferma Nico Barone, associazione Nostra Lanciano - e non posso far altro che farmi portavoce delle loro paure e richiedere un immediato intervento. A questo punto non importa di chi sia la responsabilità, - prosegue Barone - ma è necessaria un’opera di ristrutturazione, o quantomeno un sopralluogo per verificare lo stato delle cose, che garantisca l’incolumità di residenti e cittadini che ogni giorno, per motivi di lavoro, sono obbligati a transitare sulla strada incriminata”.