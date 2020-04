ZTL - Zona a Transito Libero “per idee, arti e pensieri”, è questa la nuova ZTL che dalle 18 di oggi, sabato 10 giugno, interesserà il quartiere Lancianovecchia, in particolare via dei Frentani. Una serata pensata per dare maggiore valore e visibilità alle zone a traffico limitato del centro storico lancianese attraverso l’arte, la cultura e la condivisione di essi.

La manifestazione sarà caratterizzata dall’esposizione di opere d’arte lungo via dei Frentani, di artisti della zona frentana e dalle proposte dei ristoranti e pub che hanno aderito all’iniziativa, con menù creati ad hoc per la serata.

A concludere l’evento, dalle ore 22, alla Caffetteria Fenaroli - Cafè Art esibizione live di Marti Stone - DJ Set & Crowdfunding.

L’evento, inserito nel calendario estivo degli Amici di Lancianocecchia, è stato ideato dall’attività Zazà - cucito e creazioni e organizzato insieme a IDAdvPhoto Italia Borzillo e Deborah Smith - pubblicità, fotografia, marketing e comunicazione con la collaborazione del Laboratorio Sociale largo Tappia.