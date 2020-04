Ancora una grande emozione per la studentessa del Fermi di Lanciano, Valentina Collini, che ha vinto nei giorni scorsi il concorso letterario dell’associazione La Luna di Seb “Penne al dente” con una lettera indirizzata al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso.

Il governatore, infatti, ha voluto incontrarla nella sede della Giunta Regionale di Viale Bovio a Pescara. La quattordicenne, accompagnata dai genitori e dalla sorellina, si è trovata quindi “a tu per tu” con il destinatario della sua lettera in cui, ripercorrendo le varie emergenze che hanno colpito l’Abruzzo, chiede una mano al presidente ed esorta i rappresentanti delle istituzioni a dare più servizi e sicurezza ai cittadini.

“Valentina oggi, positivamente, mi ha schiaffeggiato ricordandomi di quanta parte di bellezza è fatta la realtà, quanto contano i ragazzi e quanto i ragazzi consentano di giudicare e valutare le città. - ha dichiarato D’Alfonso - La lettera è fatta bene, è uno stimolo importante perché si ripercorrono grandi questioni della vita quotidiana, ma anche della vita di lungo periodo”.

Valentina non ha perso una parola del presidente, ascoltandolo con attenzione. “Sono stato letteralmente sottoposto ad uno scossone nel ricostruire quali siano i doveri del sistema Paese Italia e del sistema Internazionale dell’Europa. Chi amministra il potere pubblico non può dimenticare i doveri che ha nei confronti dei cittadini a partire da quelli che hanno fragilità e mancanza di autonomia. - ha affermato - Su tutto questo oggi ho ricevuto gratis una lezione ed ho detto anche a Valentina che deve studiare, deve impegnarsi sempre di più per coltivare questo sentimento critico”.

Presenti all’incontro anche Daniela Rollo, dirigente scolastica del De Titta Fermi, l’insegnante della studentessa, Lina De Fidelibus e Gioia Salvatore, presidente dell’associazione La Luna di Seb.