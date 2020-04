Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la selezione per “La dama di quartiere” indetta dall'associazione Il Mastrogiurato. L’iniziativa, che non vuole essere un mero concorso di bellezza ma una vera selezione per caratteristiche, eleganza e portamento, mira a trovare le giovani donne che potranno incarnare al meglio la figura della dama di quartiere nella rievocazione storica del Mastrogiurato che quest’anno si terrà domenica 3 settembre.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate inviando una email all’indirizzo ilmastrogiurato@gmail.com contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, richiesta di partecipazione alla selezione corredata da n. 1 foto a figura intera e n. 1 foto in primo piano (QUI il regolamento). Le email dovranno pervenire entro e non oltre la data del 1° luglio 2017. Successivamente saranno comunicate le date di prova abiti a tutte le ragazze che avranno superato la pre-selezione. La prova si terrà nei locali della sede dell’associazione in corso Bandiera a Lanciano.

Per tutti coloro che, invece, volessero partecipare come figuranti, coppie, paggetti o damigelle, non è prevista alcuna selezione, basterà presentarsi in sede nelle date che verranno comunicate nei prossimi mesi.